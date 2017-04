Njëri nga tre modelet e reja të iPhone mund të vonohet

Raportet e ndryshme sugjerojnë se këtë vjeshtë do të ketë tre modele të reja të iPhone ndërsa një spekulim i radhës bën të ditur se njëra prej këtyre pajisjeve mund të vijë një ose dy muaj me vonesë.

iPhone 8 me 5.8 inç mund të lansohet në tetor ose në nëntor për shkak të teknologjisë së sensorit 3D që do të debutojë së bashku me telefonin.

Sensori 3D është teknologjia e realitetit të shtuar nga Apple, që do të mbledh imazhe nga kamerat në të dy anët e pajisjes për të krijuar ‘selfie’ dhe lojëra 3D.

Kjo teknologji do të jetë prezente vetëm në iPhone 8 dhe jo në iPhone 7S dhe 7S Plus.

Burimi i njejtë poashtu deklaron se iPhone 8 do të ketë ekran OLED, përderisa modelet 7S do të vijnë me ekrane LCD./RadioRINIA/