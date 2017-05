Pasi lëndoi lojtarin kryesor të tyre, Golden State shkatërron San Antonion (Video)

Golden State Warriors shfrytëzoi në mënyrën më të mirë lëndimin e qëllimshëm të Kawhi Leonard nga ndeshja e parë, duke shkatërruar San Antonion në ndeshjen e dytë me rezultat 136-100.

Nga fillimii takimit ishte e ditur se Golden State është favorit për të fituar pasi me mungesën e Leonard edhe balancat në mbrojtje ishin të shthurur.

Qysh në çerekun e parë Curry shpërtheu me katër treshe ku Golden State krijoi epërsi mbi 10 pikë.

Në fund, Golden State fitoi me 36 pikë epërsi.

Më i miri ishte Stephen Curry me 29 pikë, përcjellë nga Durant me 16 pikë dhe Green me 13 pikë.

Dy ndeshjet kthyese në San Antonio nisin të shtunën.

/RadioRINIA/