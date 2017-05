PDK Dega në Gjilan mbështet fuqishëm kandidaturën e Zenun Pajazitit dhe të Leonora Morina – Bunjakut

Strukturat e degës dhe ato të nëndegëve, bashkërisht sot I dhanë mbështetje të fuqishme kandidaturës së z. Zenun Pajaziti dhe znj. Leonora Morina – Bunjaku, për deputet në Parlamentin e Kosovës.

Të gjitha votat e elektoratit të Partisë Demokratike të Kosovës në Gjilan, do të oritentohen në kandidatët e PDK-së, ngase potenciali I kandidatëve tanë është I pa konkurrencë. Prandaj, ky përcaktim yni dhe ky mobilizim gjithandej, i përcjellë me frymën e fitorës, padyshim do të sjell fitoren e PDK-së, të kandidatëve tanë gjithsesi dhe të koaicionit në përgjithësi, u tha njëzërit në ktë takim.

/RadioRINIA/