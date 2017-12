PDK ne Gjilan, shpreh ngushellime per gazetarin Xhavit Salihu

Profili I një gazetari, I një njeriu, parasegjithash, si Xhavit Salihu, bëri që, lajmin për ikjen e tij nga kjo botë, ta përjetojmë me dhembje të thellë, si një humbje tw madhe për Gjilanin në informimin.

Gazetari (I ndjerë) Xhavit Salihu, përmes mediumit të tij të respektuar “Radio Star”, me vullnetin, profesionalizmin dhe përkushtimin e madh që tregoi në këtë mision, i dha kuptim fjalës së lirë dhe informimit publik në përgjithësi, edhe përtej komunës së Gjilanit.

Prandaj, Dega e PDK-së në Gjilan, duke i shprehur ngushëllime të sinqerta, familjes, kolegëve dhe miqve të tij, do ta kujtojmë Xhavitin përherë, me konsideratë të lartë për punën e palodhshme, për bashkëpunimin e sinqert dhe korrekt, që e shpërfaqi edhe me ne.