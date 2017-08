Përfundon seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës

Është përmbyllur seanca kosntituive e Kuvendit të Kosovës, mbetet i pazgjidhur ngërrqi politik.

Me këtë rast përfaqësues të koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa (LAA) pas përfundimit të seancës kanë thënë nuk do të injorohet vullneti i qytetarëve dhe nuk do të lejojnë që disa deputetë të papërgjegjshëm t’i bllokojnë proceset në vend.

Avdullah Hoti nga LDK-ja tha se koalicioni LAA nuk funksionon me ultimatume dhe deklarata e para disa ditëve e Behgjet Pacollit ishte dëshirë për t’i krijuar sa më parë institucionet.

Një vullnet i tillë për krijimin e institucioneve, tha se e ka edhe LDK-ja.

Ndërkaq, Korab Sejdiu nga AKR-ja tha se nuk janë të gatshëm t’i presin më deputetët e papërgjegjshëm.

Ai tha se janë të gatshëm për gjetjen e një zgjidhje dhe për funksionalizimin e institucioneve.

Sejdiu më tej shtoi se LAA në ditët në vazhdim janë të gatshëm të kalojnë nga faza e pritjes, në fazën e veprimeve dhe aktiviteteve për të siguruar se vota e qytetarëve po respektohet.

“Nuk mundemi ta injorojmë vullnetin e shumicës së qytetarëve… Asnjëherë koalicioni nuk ka qenë më unik”, tha Sejdiu.