“Pikë e pesë” për Demarkacionin

“Pra mund t’iu them që nëse nuk ndodh ratifikimi atëherë liberalizimi i vizave nuk do të bëhet”. Ka mjaftuar kjo deklaratë e raportueses për Kosovën në Parlamentit Evropian, Ulrike Lunaçek, për të reaguar presidenti dhe kryeministri i vendit. “Nëse ne duam liberalizim të vizave, demarkacioni në përputhshmëri me marrëveshjen e arritur në gusht 2015 duhet të kaloj në Kuvendin e Kosovës”.