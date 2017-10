Premierë: “Meant to Be”, vjen projekti i ri nga Bebe Rexha (Video)

Bebe Rexha ka publikuar projektin e ri të saj të titulluar “Meant to Be”.

Projekti vjen në bashkëpunim me Florida Georgia Line. Qysh në momentet e para të publikimit kënga është në vendin e tetë të top trendeve botërore.

Bebe pa dyshim se është një prej yjeve më të mëdha të muzikës botërore dhe këtë e vulos kënga e re që arriti gjysmë milionë klikime në pak orë.

Bebe Rexha vazhdon të jetë ‘single’ dhe pa të dashur, gjë që e ka bërë që ajo të jetë mjaft e fokusuar në muzikë.

Bebe pos vokalit, njihet edhe për trupin e saj seksi.

Së fundmi bukuroshja shqiptare lansoi një varg hitesh si “I Got You” dhe “Fuck Fake Freinds”.

Një tjetër këngë që arriti ta katapultojë atë në maje të top listave ishte “In The Name of Love” me Martin Garrix. /RadioRINIA/