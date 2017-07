Projekt më i ri veror nga Tarabuka Show & Dj Jetoni.

Ka pak kohe që Tarabuka Show dhe DJ Jetoni kanë lansuar projektin e tyre të ri muzikor.

‘Hands Up’, është projekti i ri i kësaj tresheje nga Gjilani, i shoqeruar edhe me videoklip.

Muzikën dhe orkestrimin e ‘Hands Up’ e kanë bërë Agim Kita dhe Miri Nushi, ndërsa klipin e ka realizuar video produksioni nga Gjilani “BiggyImage”.

Kurse në një intervistë të fundit gjatë emisionit “Friday” në Radio Rini, Tarabuka Show & Dj Jetoni zbuluan për publikun, se shume shpejte do të kenë një bashkpunim me një kengetare të njohur të estradës shqiptare, emrin e të ciles nuk e bënë të ditur.Ata gjithashtu premtuan se gjatë kësaj sezone do të sjellin projekte dhe bashkëpunime të tjera.

/RadioRINIA/