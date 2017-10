Projekti Mirusha dhe Autostrada do të duhej të ishin dy nga prioritetet e Komunës dhe Qeverisë

Qyteti i Gjilanit, që nga viti 1999 është përballur me problematikën që është quajtur dhe pati emërtime nga më të ndryshme,si Moçali i Livadheve te Mulliri i Arapit, Dinosauri i Gjilanit, Këneta e Zabelit, deponia e Ujrave të zeza,etj. Kaluan të gjitha legjislaturat për Kuvend Komunal të Gjilanit dhe për Parlament të Kosovës ende çështja e lumit Mirusha, Stanishorka dhe Uji i Banjës nuk është zgjidhur tërësisht. Edhe pas këtyre viteve nuk u eliminuan plotësisht ujrat e zeza, kundërmimi, mushkonjat. Kjo hapsirë është shëndërruar në një zonë të kontaminuar, dhe egziston kërcnimi nga ndonjë epidemi të përmasave të mdha. Edhe pse për të gjitha këto vite, e këto legjslatura dhe gati dy dekada niveli Komunal dhe ai qendror ishin plotë gojën premtime por që nuk i realizuan. Këshilli Organizativ i Lagjes Zabel bëri shumë më shumë aktivitete se disa subjekte politike të Gjilanit pasi organizoi takime,tubime e disa debate publike, peticione e protesta me qëllim të informimit, sensibilizimit dhe alarmimit para të gjitha instancave lokale dhe qendrore. Ky projekt do të duhej të jetë një nga prioritetet.

Autostrada nga Prishtina për Bujanoc përmes Gjilanit e kemi theksuar në dhjetra shkrime e paraqitje publike është dhe do të duhej trajtuar një nga prioritet për Gjilan dhe Anamorav. Rëndësia e trekëndëshit kufitar Gjilan-Kumanovë-Preshevë na shtyn të gjithëve për fillimin sa më parë të këtij projekti kapital për këtë trekëndësh. Autostrada është më shumë përgjegjësi e Parlamentit dhe Qeveris, por ka munguar edhe angazhimi konkret i Kuvendeve Komunale që asnjëher nuk kan caktuar një pikë të rendit të punës dhe nuk i kan rekomanduar qeverisë dhe Parlamentit për domosdoshmërin e ndërtimit të Autostradës. Fillimi i Autostradës nga Prishtina për Bujanoc, përmesë Gjilanit është dashur të niset për ta lidhur Anamoravën dhe Krahinën Shqiptare të mbetur padrejtësisht nënë administrimin e Serbisë me Komunat Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë. Rruga e kombit është dashur të niset nga Gjilani, përmesë Gjilanit që do të mbulonte Anamoravën dhe trekëndëshin kufitarë Gjilan-Kumanovë-Preshevë. Kjo rrugë do të lidhte edhe me korridorin e rrugës së shtatë që lidhet Beograd-Shkup-Athinë, por e veçant e ksaj është edhe që është shumë afër me Bullgarin.

Projekti i rregullimit të Lumit Mirusha ujrave të zeza dhe Autostrada do të duhej të ishin dy nga prioritetet e legjislaturës së zgjedhur nga zgjedhjet lokale të 22 tetorit dhe legjislatura e gjashtë e Parlamentit të Kosovës nga zgjedhjete e 11 qershorit të sivjetëm.

Autori është i diplomuar në Master Shkencor, përfaqësoi Këshillin Organizativ për rregullimin e ujrave të zeza në Lagjën Zabel themeluar në vitin 2005,ish-Këshilltarë Komunal në KK Gjilan në legjislaturën 2009-2013, i cili propozoi formimin e komitetit për bashkëpunim ndërkufitarë.