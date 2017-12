Qeveria e re për 6 muaj e bën atë që BDI nuk e bëri 10 vite, së shpejti hapen dy pika kufitare në Likovë!

“Se shpejti hapen dy pikat kufitare ne Komunen e Likoves. Qeveria ka perfunduar te gjitha procedurat e nevojshme dhe ka siguruar mjetet nga IPA fondet.

Kosova po kryen procedurat e fundit dhe shume shpejt do te ndertohet kalimi i perbashket kufitar Stancic-Bellanoc. Shume shpejt do te hapet edhe vendkalimi ne kufirin Llojan-Miratoc dhe banoret e komunes se Likoves nuk do te kene me nevoje te kalojne qindra kilometra per tu takuar me familjaret e tyre”. Kështu shkruan në profilin e tij të facebook-ut Hadi Osmani, ish kandidat i LSDM-së për kryetar të Komunës së Likovës. /RadioRinia/.