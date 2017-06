Qytetarët e Kosovës të gatshëm për t’i zgjedhur përfaqësuesit e tyre!

Qytetarët e Kosovës sot u drejtuan kutive të votimit për t’i zgjedhur përfaqësuesit e tyre.

Të drejtën e votës në zgjedhjet e parakohshme parlamentare e kanë 1 milion e 872 mijë e 941 qytetarë, të cilët votën e tyre mund ta hedhin në 889 qendra të votimit, me gjithsej 2 490 vendvotime, të cilat do të hapen në orën 7:00. Për organizimin dhe mbarëvajtjen e këtij procesi zgjedhor tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Prokuroria e Shtetit dhe Policia e Kosovës

Në ditën e zgjedhjeve në terren do të jenë rreth 100 prokurorë, së bashku me staf mbështetës, të cilët do të operojnë dhe kooperojnë në 38 Komuna të Republikës së Kosovës, bashkë me hetuesit e Policisë së Kosovës.

Ndërkaq kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka, ka hapur procesin e votimit në qendrën e Fakultetit Teknik në Prishtinë.

E cila u ka bërë thirrje, sidomos partive politike, që t’i respektojnë rregullat dhe Ligjin për zgjedhjet dhe në asnjë formë të mos përpiqen të manipulojnë me votat.

Daka me këtë rast ka ftuar të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të votojnë për këtë proces zgjedhor.