Qyteti i Gjilanit “Deponi mbeturinash”

Në rrugët e qytetit të Gjilanit, duke filluar nga ato në qendër të qytetit e deri në lagjet më periferike, më saktësishtë në çdo pjesë të tyre mund të shohësh trotuaret madje edhe rrugët e vërshuara nga rebeshe mbeturinash.

Një problem i tillë në komunën e Gjilanit, është prezent vite me rradhë.

Sipas komunës së Gjilanit, problemi qëndron tek partneri afarist privat më saktësisht kopmania “Eco-Higjiena”, e cila sipas tyre nuk ka përmbushur detyrat dhe përgjegjsit e parapara me ligj.

Duke marrë parasyshë problemet e shumta me të cilat përballet kjo kompani tash e një kohë të gjatë zgjidhja vlerësohet si shumë e vështirë.

Përveç përpjekjeve të vazhdueshme dhe seancave të jashtëzakonshme që janë mbajtur me qëllim të zgjidhjes të këtij problemi të cilat nuk kanë dalur të sukseshme pasi deri më tani nuk është arritur që të tejkalohet ky problem.

Komuna e Gjilanit, nuk ka ndërrmarrë ndonjë hap tjetër me qëllim të urshtrimit të ndikimit të saj në ndërmarrjen e cila është përgjegjëse në këtë drejtim.

Xhelal Jetishi, në cilësin e kryesuesit komunal, në njërën prej seancava të kuvendit, e cila është mbajtur për çështjen në fjalë, pati thënë se problemi qëndron për faktin e mosinvesitimeve të parapara nga partneri privat.

Vlenë të theksohet se ndërmarrja në fjalë është përciell me probleme të vazhdueshme. Meqë rast edhe paknaqësia e puntorëve të kësaj ndërrmarje ka rezultuar me protesata të shumta për muaj me radhë.

Takimet e tyre shumta me të parin e Gjilanit, Lutfi Haziri, atyre nuk u sollën zgjidhje për problemet brenda për brenda ndërmarrjes. Prandaj edhe pse ka vite që ëhtë shfaqur ky problem gjendja vetëm sa është rënduar dhe qyteti i Gjilanit dita ditës po shëndrrohet në një deponi mbeturinash.

/RadioRINIA/