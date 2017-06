Radio Rinia shënon 18 vjetorin e themelimit të saj

U bënë 18 vite që prej themelimit të radios së parë në qytetin e Gjilanit, dhe mbarë regjionit të Anamoravës.

Gjatë këtyre viteve në bagzhet e saj posedon një thesarë të padiskutueshëm vlerash dhe materialesh ku përcolli në vazhdimësi ngjarjet, dukuritë dhe ndodhitë nga regjioni dhe mbarë vendi.

E zotuar që do të vazhdojë edhe më tutje punën vetëm për informimin dhe argëtimin e dëgjuesve të saj, duke qenë aktive 24h në frekuencën 98.4MHz FM stereo si dhe portalin e saj.

Zotohemi se do të jemi të përkushtuar në vazhdimësi që të sjellim sa më parë lajmin tek ju!

Bëhuni pjesë e një bote argëtimi me emisionet nga fusha të ndryshme.

Radio Rinia tash e tutje do të vijë me një skemë të re programore vetëm e vetëm për argëtimin dhe informimin tuaj.

U jemi mirënjohës të ndëruar dëgjues për mbështetjen e juaj në tërë këto vite të funksionimt tonë si radio.

Me respekt stafi i Radio Rinisë!