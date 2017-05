Reagon PDK, dega në Gjilan!

Pavarësisht se është në pushtet, LDK në Gjilan do të pësojë humbje!

Kështu shprehen drejutes të PDK-së, sipas së cilëve LDK, me çdo kushtë dëshiron të shfrytëzoj edhe hapsirat publike me qëllim të reklamimit të kandidatëve të saj.

“Duke qenë në pushtet, LDK, respektivisht kandidatët e saj për deputet të Parlamentit të Kosovës, e kanë shfrytëzuar këtë “privilegj” në Gjilan, për t’i bërë reklamë vetit, me vendosjen e posterëve në objektin e Administratës Komunale në Gjilan, duke shkelur kështu rregullat zgjedhore të përcaktuara me ligjin zgjedhor të Republikës së Kosovës”, është cekur në komunikatë nga drejutes të PDK-së dega në Gjilan.

Sipas tyre LDK në Gjilan, jo vetëm me këtë rast, por ajo po i mashtron dhe po i shantazhon qytetarët e Gjilanit, me propjekte, sidomos të infrastrukturës rrugore, etj, me realizimin e të cilava ka filluar pikërisht tash në fushatë zgjedhore, po edhe në prag të zgjedhjeve komunale, që do të mbahen në fund të këtij viti.

“Prandaj, kërkojmë nga organet përkatëse të ndërmarrin veprimet ligjore për pengimin e këtyre shkeljeve, me të cilat LDK-ja tashmë është e mësuar”, është thënë në përfundim të komunikatës.

/RadioRinia/