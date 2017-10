Zgjedhjet Lokale 2017 – Republika e Kosovës. Rezultatet preliminare për Kryetar të komunës së Gjilanit sipas Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ)

Numri / përqindja e vendvotimeve të procesuara

104 / 80,62%

SAMI KURTESHI – 10 LËVIZJA VETËVENDOSJE! 9.620 vota- 26,97%

BAJRAM HASANI – 31 NISMA – NISMA PËR KOSOVËN 482 vota – 1,35%

NASER MORINA – 44 PD – PARTIA E DREJTËSISË 245 vota – 0,69%

LUTFI HAZIRI – 47 LDK – LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 15.444 vota – 43,30%

REXHEP KADRIU – 50 AAK – ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 3.214 vota -9,01%

ZENUN PAJAZITI – 94 PDK – PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 6.666 vota -18,69%

*Rezultatet Preliminare nuk përfshijnë votat me kusht, votat me postë edhe votat e personave me nevoja të veçanta