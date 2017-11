SHBA-ja po rikthehet sërish në Kosovë pas dështimit të BE-së!

Pas takimit mes presidentit serb Aleksander Vuçiq dhe zyrtarit amerikan Hoyt Brian Yee, ku ky i fundit i kërkoi Vuçiqit që mos të prekin integritetin territorial të Kosovës. Kurse, Vuçiq pranoi para medieve serbe se zyrtarët amerikanë erdhën për “përmbushjen e interesave të tyre, jo të serbëve”.

Menjëherë pas këtij deklarimi në Serbi “plasi” frika duke kërkuar vet presidenti se do të duhej të gjendet zgjidhje sa më parë për Kosovën, pasi që fuqitë e mëdha janë në mbrojtje të saj.

“Duhet të dëgjojmë se çfarë thonë të tjerët. E para, disa mund të thonë se nuk kishte guxim për ta njohur Kosovën, të dytët thonë se janë tradhtar, e tjerët do të deklarojnë se ai bëri diçka kundër interesave kombëtare”, ka thënë Vuçiq.

Ndërkaq, analistët në Kosovë thonë se Serbia nuk zmbrapset pas këtij paralajmërimi, duke aluduar në mbrojtjen që e ka nga Rusia dhe po ashtu kjo është një tregues i qartë që Kosova dhe Ballkani janë të rëndësishëm për perëndimin.

Sociologu Fadil Maloku ka thënë se Serbia përderisa e ka mbrojtjen nga Rusia do të jetë gjithmonë kërcënim serioz.

“Serbia, gjithnjë deri sa të mbahet sferë e ndikimit të interesave ruse në Ballkanin perëndimor, gjithnjë ka me qenë kërcënim serioz për interesat gjithëshqiptare. Ajo në këtë fazë të proceseve dhe zhvillimeve aktuale që po ndodhin paralelisht në tri nivele (rajonale, kontinentale dhe globale) është duke u përpjekur të paktën minimumin e kinse “neutralitetit” ta loz në “dioptrinë” e Stejt Departamentit. Por, përvoja e të kaluarës, pra sjelljet indolente dhe të papritura serbe, zyrtarit të rëndësishëm amerikan i ka dhënë të drejtë të deklarohet prerazi se Kosova është partner dhe aleat i natyrshëm strategjik i SHBA-ve. Natyrisht, kjo deklarate diplomatike e zyrtarit të lartë amerikanë, nëse në këtë fazë emancipuese nuk shoqërohet me objektivat e luftimit të krimit dhe korrupsionit, angazhimit në proceset integruese, bërjes së ushtrisë sonë, gjetjes së zgjidhjeve, rreth demarkacionit, asociacionit, Gjykatës Speciale, etj/, kujtoj qe do reflektohen jashtëzakonisht shumë në të ardhmen, jo vetëm të gjithë shqiptareve, por, edhe gjithë rajonit të trazuar të Ballkanit””, ka thënë ai.

Maloku po ashtu përmendi faktin se Serbia është duke u armatosur për “rikthimin” e Kosovës, ndërkaq Qeveria e Kosovës po merret me vetveten duke e quajtur si të patolerueshme një gjë të tillë.

“Mos të harrojmë faktin, që Serbia po armatoset deri në dhembe nga ruset, përgatitet për “rikthimin” e Kosovës në faza afatgjata në “gjirin” e serbizimit. Në këtë drejtim, s’duhet harruar as insistimin e “konsensusit “gjithë përfaqësues (të gjitha shtresave sociale) nga ana e Presidentit serb Vuçiq, për ta hequr nga “qafa problemin e Kosovës. Ajo po bën përgatitje, në gjitha anët dhe me gjithë potencialin; intelektual (ka angazhua Akademinë), politik (po kërkon konsensus nga gjitha partitë politike), ekonomik (ka caktua takime me gjitha megakompanitë lokale), e në ndërkohë në Kosovë, qeveria jone mrizon dhe merret me vetveten! Kjo, është e patolerueshme!”, ka thënë Maloku.

Ndërkaq, njohësi i çështjeve politike Donik Sallova në një prononcim për InfoPress ka thënë se Amerika do të vazhdojë këtë lloj presioni mbi Serbinë edhe më shumë në vitin 2018.

“Me gjasë SHBA do jetë më aktive në Ballkan pas dështimit të BE-së për t’u ballafaquar me destruksionin në rritje të Rusisë, kundrejt interesave perëndimore në Ballkan. Prandaj, edhe qëndrimi amerikan ishte direkt dhe pa ekuivokë kundrejt Serbisë. Ky është fillimi i presionit, i cili pritet të rritet ndaj Serbisë sidomos gjatë vitit 2018. Serbia do të mundohet të shpejtoj çfarë mund të shpëtohet nga Kosova, e që do të jetë aspirata për një far autonomie të serbeve të Kosovës në shtetin e Kosovës të pranuar në OKB. Prandaj iu bë e qartë nga amerikanet që integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm”, ka thënë ai.

Tutje Sallova përmendi faktin se përderisa Kosova dhe Ballkani mbetën sferë e interesit perëndimor edhe mbrojtja nuk do të mungojë.

“Kjo dëshmon që Kosova dhe Ballkani mbeten sferë e interesit perëndimor, mbrojtja e të cilës varet shumë nga angazhimi amerikan. Serbia pa dyshim do të orientohet nga integrimet evropiane, prandaj do të detyrohet “të lëshojë pe” kundrejt Kosovës në negociatat e ardhshme përfundimtare që priten. Vetëm se pala kosovare duhet të jetë e kujdesshme në koncesionet që do të bëjë, e të cilat nuk duhet cenuar funksionalitetin e shtetit sovran të Kosovës”, ka përfunduar Sallova ./RadioRINIA/