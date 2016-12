Sheholli ka parë dhe video të ministres së re: Janë pamje të rënda

Njohësi i rrethanave tek partitë serbe në Kosovë, Fatmir Sheholli, ka thënë se Mirjana Jevtiq nuk po përfillet nga kryetarët e komunave me shumicë serbe.

Sipas Shehollit diçka e tillë nuk po bëhet vetëm për shkak të fotografive të saj të publikuara, ndonëse nuk janë të vetmet që një ministres i janë publikuar.

”Sot kemi pasur një takim në Zveçan të të gjithë kryetarëve të komunave me shumicë serbe. Të gjithë kryetarët kanë marr vendime që të mos ta përfillin këtë ministre, mos ta pranojnë në vizita”, tha Sheholli.

”Nuk besoj që është vetëm për fotografitë e publikuara, megjithëse nuk janë të vetme. Ka dhe video edhe më të trishtueshme në konceptin moral. Nuk kisha dasht të shihen ato video tek publiku. I kam parë videot, kanë përmbajtje të rënda”, ka thënë Sheholli

”Nëse dëshirojmë të kemi ministër të pushtetit lokal i cili do të angazhohet maksimalisht për atë që është i thirrur, unë i them Kryeministrit nga këtu që kjo ministre nuk mund t’i përmbush ato obligime. Pa qenë serbët brenda në Kuvend dhe Qeveri, nuk mund të themelohet Asociacioni”, tha ai.

”Në territorin ku serbët udhëheqin me komuna të Republikës së Kosovës me shumicë, Mirjana Jevtiq dhe këta të tjerët që kanë mbetur pa grup parlamentar, nuk mund të zbatohen planet dhe programet e Qeverisë së vendit”.

”Kryeministri i Kosovës e ka më leht me qeverisë me ata që mundet me bashkëpunu. Me Jabllanoviqin me Mirjana Jevtiqin dhe me ata deputetët e Vulinit nuk mund ta çoj asnjë hap përpara”, tha Sheholli. /RadioRinia/