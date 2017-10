Shtabi i LDK’së në Zhegër po punon natë e ditë për triumfin e Lutës pa balotazh

Shtabi i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Zhegër, ka konfirmuar punën e jashtëzakonshme që po e bëjnë në mënyrë që Luta të triumfojë pa balotazh.

Ky zotim i është dhënë sonte kryetarit Lutfi Haziri në takimin që ka zhvilluar para pak castesh.

“Gryka e Karadakut në zgjedhjet e fundit ia ka dhënë LDK’së vulën e fitores në 2013. Faleminderit për këtë mobilizim të jashtëzakonshëm dhe besojmë shumë që më 22 tetor, me mbështetjen tuaj do të triumfojë me t’paren”, ka thënë kryetarit aktual dhe i ardhshëm i Gjilanit, Lutfi Haziri.

Shtabi ka konfirmuar edhe mbështetjen e fuqishme për kandidatët nga ky fshat, Isa Agushi dhe Shemsedin Elezi.

