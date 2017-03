Zyrtare: Dështon shitja e Milanit tek kinezët

Shtyhet edhe njëherë marrëveshja për kalimin e Milanit në duart e kinezëve.

Në ditën kur pritej që të zyrtarizohej gjithçka dhe Milani të bëhej me pronarë të rinj, vjen lajmi se palëende nuk kanë rënë dakord me investitorët kinezë që nuk kanë paguar pjesën e mbetur të parave.

Marrëveshja për shitjen e klubit kuqezi te kinezët që ishte parashikuar për t’u realizuar me sukses pikërisht më 3 mars ka dështuar dhe e shtyrë për një datë pa afat. Lajmi u bë publik nga Adriano Galliani i cili ka theksuar:

“Nuk janë verifikuar kushtet për mbylljen e marrëveshjes me grupin kinez Sino Europe Sports, por Finivest kompania që ka në pronësi aktualisht aksionet e Milanit po punon me këtë grup”.

“Përkundër dëshirës dhe vullnetin të mirë që kemi të dyja palët që kjo marrëveshje të realizohet nuk mund të flas me siguri se në çfarë pike jemi, çka do të ndodhë, apo cila do të jetë e ardhmja e Milanit, sepse as un vetë nuk e di”, shtoi në fund Galliani.