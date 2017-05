Sony me tri modele të reja të telefonave në IFA

Sipas një raporti të ri, Sony do të zbulojë tre modele të reja në konferencën e IFA këtë vit. Pajisjet në fjalë janë Xperia XZ1, XZ1 Compact dhe X1. Raporti gjithashtu zbulon disa nga specifikat kryesore për këta telefona.

Duke filluar me Xperia XZ1, telefoni do të mundësohet nga procesori Snapdragon 835 dhe ka një ekran të plotë 5.2 inç HD. Pajisja pritet të vijë me 4GB RAM dhe do të paketojë një bateri prej 3.000mAh.

Më tutje, XZ1 Compact gjithashtu do të mundësohet nga një Snapdragon 835 SoC dhe do të pajiset me një ekran HD me 4.6 inç. RAM do të jetë 4GB, ndërsa një bateri prej 2,800mAh do të jetë e ngarkuar me mbajtjen e dritave ndezur.

Së fundmi, Xperia X1 do të mundësohet nga një procesor Snapdragon 660 dhe do të sjell një ekran FullHD me 5 inç. X1 do të ketë 4GB RAM dhe do të vijë në një bateri prej 2,800mAh.

Raporti gjithashtu thotë se të tre telefonat do të shfaqin një teknologji të re për kamera./RadioRINIA/