Të dobësohesh me proteina

Kjo dietë rekomandohet për të siguruar rënie në peshë që shkon nga 4 deri në 8 kg gjatë pas dy javësh, nëse e ndiqni deri në fund sipas këshillave të mëposhtme.

Me këtë lloj diete, shpesh dobësimi është i shpejtë, edhe në rastet më të vështira. Me të i garantohen organizmit proteinat që i duhen. Ne nuk kemi uri dhe nuk ndihemi të lodhur.

Krejt çfarë duhet të bëni është të respektohet menyja. Dieta me proteina jo vetëm se ndihmon për humbje të shpejtë në peshë, por edhe shton masën muskulore./RadioRINIA/

E hënë

Mëngjesi: Kafe turke pa sheqer në një filxhan të madh

Dreka: Dy vezë të ziera dhe spinaq, me pak kripë

Darka: Një biftek 150-250 gram, ose tri fileta pule të pjekur me sallatë të gjelbër

E martë

Mëngjesi njësoj

Dreka: Biftek 150-250 gram me sallatë të gjelbër dhe fruta

Darka: 150 – 200 gram proshutë e tymosur

E mërkurë

Mëngjesi njësoj

Dreka: Dy vezë të ziera me sallatë të gjelbër dhe domate

Darka: 150-200 gram proshutë e tymosur me sallatë të gjelbër

E enjte

Mëngjesi njësoj

Dreka: Një vezë të zier me karota të ziera, ose djathë

Darka: Fruta dhe një filxhan kos

E premte

Mëngjesi: Kafe pa sheqer dhe karota me limon

Dreka: Një vezë të zier me karota dhe djathë

Darka: Biftek 150-250 gram me sallatë të gjelbër ose peshk me sallatë të gjelbër

E shtunë

Mëngjesi njësoj

Dreka: 250 gram pulë të pjekur

Darka: Dy vezë të ziera me sallatë të gjelbër

E diel

Mëngjesi: Çaj limoni pa sheqer

Dreka: Biftek dhe fruta

Darka, sipas dëshirës