Veshjet popullore të Turqisë Europiane, e veçmas Shqipëtare, më 1873, nga Osman Hamid Beut

Veshja simbolizon edhe identitetin Kombëtarë, fetar, kulturor dhe social! Identiteti Kombëtarë përmes veshjes, është karakteristike për çdo Komb në botë, e njejtë edhe në Gadishullin Ilirik. Identitetin kulturorë dhe statusin social po ashtu veshja e tregon!

Mirëpo objekt në këtë trajtim është Identiteti fetarë! Përmes veshjes mund të vijmë në disa konkluzione të cilat sidomos kohëve të fundit, por edhe më herët( gjatë këtij shekulli të fundit), është shoshitur në mesin e shoqërisë tonë!

Sa për fillim, në periudhën nga muaji maj deri në nëntor 1873 në Vjen të Austro-hungarisë, u mbajtë hapur një ekspozitë, e cila u vizitu nga mbi 7 milion njerëz. Kjo ekspozitë njihet si ndër më të mëdhat që i tejkalonin edhe ekspozitat e mbajtura në Londër të viteve 1851, 1862, dhe të Parisit të 1855 dhe 1867. Edhe pse në këtë kohë fotografitë ende ishin në fazën e hershme të zbulimit, të tilla u paraqitën në këtë ekspozitë. Fotografitë paraqitnin edhe veshjet e Shqipëtarëve ( që ishim ende nën pushtimin Osman)! Me këtë rast u koleksionu një libër në gjuhën frënge “Kostumet popullore të Turqisë Europiane” ( Les Costumes populaires de la Turquie ex 1873 Turquie D’europe), libër i cili gjendet edhe në Bibliotekën e Harvardit, më vitin 1873, në Stamboll( Konstantinopojë)! Fotografitë janë të autorëve turq( Osman Hamid beut), e jo të autorëve Shqipëtarë, Austro-Hungarez a të tjerë!

Kur shikohen fotografitë, që tregojnë se në vitin 1873, realiteti ishte shumë qartë i paraqitur. Derisa 1 fotografi flet sa 1000 fjalë, kjo nuk do më shumë argumentim, për të faktu që realiteti ishte siç është paraqitur, e jo siç tentojnë t’na e paraqesin të vetëquajtur hoxhallarë. Këta të vetëquajtur hoxhallarë( agjentë islamik të Serbisë, Turqisë, Arabisë, Rusisë), tentojnë që të thirren gjoja jnë të kaluarën tonë, gjoja se femra Shqipëtare ka qenë me vjeshje islame( me perçe-hixhab)! Këta thirren në traditën e pushtimit Osman të mbi 550 vjetësh të Trojeve tona! Derisa vetë Beu Osman, e demanton me këto fotografi të mëposhtme! Fotografitë e bëra në vitet 1873( pa vite pasi ishte zbulu aparati fotografik), tregon që edhe në këtë vit, Shqipëtarët dhe Shqipëtarët dhe Shqipëtaret nuk ishin me veshje si myslimanët dhe myslimanet!/RadioRINIA/