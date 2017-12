Z.Ministri i policise Izmi Zeka ishte ne vizite pune ne Drejtorine Rajonale te Policise ne Gjilan

Sot ne Drejtorine Rajonale te Policise ne Gjilan ishte ne vizite pune Zavendes Ministri I Ministrise se Puneve te Brendshme Z.Izmi Zeka.

Z.Ministri u prite nga Zavendes Drejtori Rajonal Nenkolonel Shaban Azizi bashk me eprore rajonal I cili e njoftoi Z. Zeka lidhur me situaten e sigurise ne Rajon dhe per punen e angazhimet qe jane duke I bere per ofrimin e nje ambienti sa me te sigurte per jete dhe pune te te gjithe qytetareve. Ne takim u permenden rezultatet e punes dhe sfidat me te cilat ballafaqohet Policia gjate kryerjes se detyrave te perditeshme.

Zav.Ministri I MPB Z. Zeka inkurajoi stafin Rajonal te PK-se per te vazhduar me trendin e punes ne parandalim dhe luftim te kriminalitetit dhe dukurive tjera negative.Theks I veqante iu kushtua luftimit te narkotikeve,vjedhjeve dhe aksidenteve ne trafikun Rrugore.

Nga Nenkoloneli Azizi u theksua nevoja e perkrahjes me te madhe nga MPB per krijimin e kushteve me mira te punes dhe mbeshtetje me e madhe logjistike ne vetura dhe pajisje tjera te domosdoshme per pune./RadioRINIA/