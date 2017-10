Zenun Pajaziti falemderon të gjithë qytetaret e Gjilanit mundin dhe angazhimin tuaj për fushatën dhe mobilizimin tuaj.

Të dashur qytetarë të Gjilanit, aktivistë të Partisë Demokratike ju falënderoj për mundin dhe angazhimin tuaj për fushatën dhe mobilizimin tuaj.

Ne ishim të vetëdijshëm për situatën që ndodheshim, sidomos pas rezultateve të zgjedhjeve nacionale.

Unë vendosa të garoj me një platformë ndryshe për Gjilanin duke ruajtur me çdo kusht edhe substancën e PDK-së. Bashkë me kolegët e mi, shumë aktivistë të përkushtuar, si dhe me kandidatët për kuvend komunal punuam që ta rikthejmë Partinë Demokratike në Gjilan.