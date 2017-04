ZTE Nubia Z17 është modeli i telefonit që promovohet nga Cristiano Ronaldo

ZTE Nubia Z17 mini tani është zyrtarizuar dhe duket se shumica e spekulimeve për të kanë dalë të jenë korrekte.

Telefoni i promovuar nga Cristiano Ronaldo, ofron dy kamera me nga 13MP në anën e pasme, një monokrom dhe tjetrën me sensor me ngjyra. Kamera frontale ka plotë 16MP dhe 80 shkallë spektër të pamjes.

Ekrani është 5.2 inç me rezolucione prej 1920×1080 pikselë dhe panel LTPS.

Nubia Z17 mini vjen në dy konfiguracione – një model me procesorin Snapdragon 652 dhe 4GB RAM dhe tjetrin me Snapdragon 653 dhe 6GB RAM. Të dy modelet kanë hapësirë ruajtëse prej 64GB e cila mund të zgjerohet përmes kartelës microSD.

ZTE ka vendosur çmimin prej 231 eurove për modelin me 4GB RAM dhe 290 euro për versionin me 6GB./RadioRINIA/