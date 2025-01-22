Perro Alerjilerinin Kapsamlı Bir Çerçevesi

I. Giriş

I. Introducción

Las alergias a los perros son una afección común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Estas alergias pueden causar síntomas molestos, que van desde irritaciones leves hasta problemas respiratorios graves. Comprender la naturaleza y los desencadenantes de las alergias a los perros es crucial para una gestión eficaz.

II. Alergias a los Perros: Prevalencia e Impacto

Las alergias a los perros son una de las alergias más comunes, que afectan hasta al 15% de la población. Estas alergias son particularmente frecuentes en los niños, con aproximadamente el 20% de los niños que experimentan síntomas alérgicos a los perros. Las alergias a los perros pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida, causando síntomas como estornudos, secreción nasal, ojos llorosos, dificultad para respirar y erupciones cutáneas.

III. Causas y Desencadenantes de las Alergias a los Perros

Las alergias a los perros son causadas por una reacción exagerada del sistema inmunológico a proteínas específicas que se encuentran en la caspa, la saliva y la orina de los perros. Las proteínas alérgicas más comunes son:

Can f 1: Una proteína presente en la caspa canina

Una proteína presente en la caspa canina Can f 2: Una proteína presente en la saliva canina

Una proteína presente en la saliva canina Can f 3: Una proteína presente en la orina canina

Estos alérgenos se desprenden de los perros y pueden permanecer en el aire, en los muebles y en la ropa durante mucho tiempo. La exposición a incluso pequeñas cantidades de estos alérgenos puede desencadenar síntomas alérgicos en personas sensibles.

IV. Síntomas de las Alergias a los Perros

Los síntomas de las alergias a los perros pueden variar según la gravedad de la alergia y la cantidad de exposición al alérgeno. Los síntomas más comunes incluyen:

Síntomas nasales: Estornudos, secreción nasal, congestión nasal

Estornudos, secreción nasal, congestión nasal Síntomas oculares: Ojos llorosos, enrojecimiento, picazón

Ojos llorosos, enrojecimiento, picazón Síntomas respiratorios: Sibilancias, dificultad para respirar, tos

Sibilancias, dificultad para respirar, tos Síntomas cutáneos: Erupciones cutáneas, urticaria, picazón

Erupciones cutáneas, urticaria, picazón Otros síntomas: Dolor de cabeza, fatiga, náuseas

V. Diagnóstico y Tratamiento de las Alergias a los Perros

El diagnóstico de las alergias a los perros generalmente implica un examen físico y un historial médico detallado. Las pruebas cutáneas o los análisis de sangre se pueden utilizar para confirmar la presencia de alergias a perros específicos.

El tratamiento para las alergias a los perros tiene como objetivo aliviar los síntomas y minimizar la exposición a alérgenos. Las opciones de tratamiento incluyen:

Evitar alérgenos: Evitar el contacto con perros es la forma más eficaz de prevenir los síntomas alérgicos.

Evitar el contacto con perros es la forma más eficaz de prevenir los síntomas alérgicos. Medicamentos: Los antihistamínicos, los descongestionantes y los aerosoles nasales pueden ayudar a aliviar los síntomas nasales. Los corticosteroides se pueden usar para tratar los síntomas respiratorios y cutáneos.

Los antihistamínicos, los descongestionantes y los aerosoles nasales pueden ayudar a aliviar los síntomas nasales. Los corticosteroides se pueden usar para tratar los síntomas respiratorios y cutáneos. Terapia de inmunoterapia: La inmunoterapia implica administrar gradualmente cantidades crecientes del alérgeno al paciente para ayudar a desensibilizar el sistema inmunológico.

VI. Conclusión

Las alergias a los perros son una afección común que puede causar una variedad de síntomas molestos. Comprender las causas y los desencadenantes de las alergias a los perros es esencial para el diagnóstico y el tratamiento adecuados. Evitar el contacto con alérgenos y seguir un plan de tratamiento integral puede ayudar a las personas con alergias a los perros a controlar sus síntomas y mejorar su calidad de vida.

II. Perro Alerjisinin Belirtileri

Köpek alerjileri, evcil hayvan sahibi olan veya evcil hayvanlarla temas eden kişiler arasında yaygın bir sorundur. Köpeklere alerjiniz olup olmadığını öğrenmek önemlidir, çünkü bu belirtiler yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilir.

Köpek Alerjisi Nedenleri

Köpek alerjileri, bir kişinin bağışıklık sisteminin köpek tüyündeki, tükürüğündeki veya idrarındaki belirli proteinlere aşırı tepki vermesinden kaynaklanır. Bu proteinlere maruz kalındığında, bağışıklık sistemi histamin ve diğer kimyasallar salgılar ve bu da alerjik reaksiyonlara yol açar.

Köpek Alerjisinin Belirtileri

Köpek alerjisi belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak en yaygın belirtiler şunlardır:

Solunum Semptomları: Hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hırıltı ve nefes darlığı

Hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hırıltı ve nefes darlığı Göz Semptomları: Kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve gözlerde yanma hissi

Kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve gözlerde yanma hissi Cilt Semptomları: Kızarıklık, döküntü, kaşıntı ve kuruluk

Diğer belirtiler arasında kulak tıkanıklığı, baş ağrısı ve yorgunluk yer alabilir.

Köpek Alerjisi Tanısı

Köpek alerjiniz olup olmadığını öğrenmenin en kesin yolu, bir alerji uzmanına görünmektir. Alerji uzmanınız, cildinize köpek alerjenleri içeren sıvı veya iğne içeren bir cilt testi uygulayacaktır. Test, cildinizin hangi alerjenlere tepki verdiğini belirleyecektir.

Köpek Alerjisi Tedavisi

Köpek alerjisi için bir tedavi yoktur, ancak semptomları yönetmeye ve kontrol etmeye yardımcı olabilecek tedaviler vardır. Bu tedaviler şunları içerebilir:

Alerjen Kaçınma: Köpek alerjisinin en iyi tedavisi alerjenden kaçınmaktır. Köpeklere maruz kalmaktan kaçının veya köpeğinizi evinizden çıkarın.

Köpek alerjisinin en iyi tedavisi alerjenden kaçınmaktır. Köpeklere maruz kalmaktan kaçının veya köpeğinizi evinizden çıkarın. İlaçlar: Antihistaminikler, dekonjestanlar ve steroidler gibi ilaçlar, alerji belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Antihistaminikler, dekonjestanlar ve steroidler gibi ilaçlar, alerji belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. İmmünoterapi: Bu tedavi, vücudunuzu yavaş yavaş köpek alerjenlerine maruz bırakarak zaman içinde bağışıklık sisteminizin tepkisini azaltır.

Köpek Alerjisi ile Yaşamak

Köpek alerjiniz varsa, alerjilerinizi yönetmek ve semptomlarınızı kontrol etmek için adımlar atmanız önemlidir. Bunu yaparak, evcil hayvanlara veya evcil hayvanların bulunduğu ortamlara maruz kalmadan yaşam kalitenizi iyileştirebilirsiniz. İşte köpek alerjisi ile yaşamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

Evinizi temiz tutun ve düzenli olarak elektrikli süpürge çekin.

Köpeklere maruz kalacağınız yerlerden kaçının veya sınırlayın.

Köpeklere maruz kaldıktan sonra kıyafetlerinizi değiştirin ve ellerinizi yıkayın.

Alerjilerinizi yönetmek için bir alerji uzmanına görünün.

Köpek alerjisi, yaşam kalitenizi önemli ölçüde etkileyebilen bir durumdur. Alerjiniz varsa, alerjilerinizi yönetmek ve semptomlarınızı kontrol etmek için bir alerji uzmanına görünmek önemlidir.

III. Perro Alerjilerinin Teşhisi

Giriş

Köpek alerjisi, köpek tüyü, tükürüğü veya idrarına karşı vücudun aşırı tepki vermesiyle oluşan yaygın bir alerji türüdür. Alerjik reaksiyonlar kaşıntı, burun akıntısı, hapşırma ve gözlerde sulanma gibi hafif ila şiddetli semptomlara neden olabilir. Köpek alerjisi teşhisi doğru bir tanı ve etkili bir tedavi planı için çok önemlidir.

Fizik Muayene ve Hasta Öyküsü

Köpek alerjisi teşhisinin ilk adımı, doktorunuzun kapsamlı bir fizik muayenesini içerir. Doktorunuz semptomlarınızı ve tıbbi geçmişinizi inceleyecek ve şu bilgileri toplayacaktır:

Köpeklere maruz kalma süreniz

Belirtilerinizin ne zaman ve nerede ortaya çıktığı

Kullandığınız ilaçlar

Diğer alerji veya astım geçmişiniz

Alerji Cilt Testi

Cilt testi, köpek alerjisi teşhisinde kullanılan en yaygın yöntemdir. Test sırasında, doktorunuz kolunuza veya sırtınıza küçük bir miktar köpek alerjeni uygular. Alerjeninize karşı alerjiniz varsa, birkaç dakika içinde uygulama bölgesinde küçük bir kabarıklık veya kızarıklık oluşacaktır.

Kan Testi

Kan testleri de köpek alerjisi teşhisinde kullanılabilir. Bu testler, köpek alerjenlerine karşı antikorların varlığını ölçer. Ancak cilt testleri genellikle kan testlerinden daha hassastır ve daha kesin sonuçlar verir.

Alerji Testi Sonuçlarının Yorumlanması

Test sonuçlarınız pozitifse, köpek alerjiniz olduğu doğrulanır. Doktorunuz alerji şiddetinizi belirleyecek ve uygun bir tedavi planı önerecektir. Alerji yoğunluğu, cilt testlerinin veya kan testlerinin sonuçlarına bağlı olarak hafif, orta veya şiddetli olarak derecelendirilebilir.

Tedavi Seçenekleri

Köpek alerjisi tedavisi alerji şiddetine ve bireysel ihtiyaçlara bağlıdır. Yaygın tedavi seçenekleri şunları içerir:

Alerji aşıları (immünoterapi): Vücudunuzu köpek alerjenlerine karşı tolere etmeyi amaçlar.

İlaçlar: Semptomları kontrol etmeye yardımcı olan antihistaminikler veya dekonjestanlar gibi ilaçlar reçete edilebilir.

Çevresel kontroller: Köpeklere maruz kalmayı azaltmak, evinizi düzenli olarak temizlemek ve HEPA filtreleri kullanmak gibi çevresel değişiklikler yardımcı olabilir.

Sonuç

Köpek alerjilerinin doğru teşhisi, etkili bir tedavi planı geliştirmek için gereklidir. Fizik muayene, cilt testi ve kan testi, doğru bir tanıya ulaşmak ve hastaların semptomlarını yönetmelerine yardımcı olmak için kullanılan yaygın yöntemlerdir. Alerjiniz doğrulanırsa, doktorunuzla birlikte alerji yoğunluğunuzu belirlemeli ve en uygun tedavi seçeneğini seçmelisiniz. Bu önlemlerle köpek alerjisi olan kişiler semptomlarını kontrol edebilir ve yaşam kalitelerini artırabilir.

IV. Perro Alerjilerinin Tedavisi

Köpek alerjileri, köpeklerin tüylerinde, tükürüklerinde ve idrarlarında bulunan proteinlere karşı verilen bağışıklık reaksiyonlarıdır. Semptomlar hapşırma, burun akıntısı, kaşıntı, kızarmış gözler ve nefes darlığı gibi alerjik reaksiyonları içerir.

Köpek alerjilerinin tedavisi, semptomları yönetmeyi ve alerjilerin uzun vadeli etkilerini azaltmayı amaçlar.

A. Semptomların Giderilmesi

Antihistaminikler: Hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olan reçetesiz veya reçeteli ilaçlardır.

Hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olan reçetesiz veya reçeteli ilaçlardır. Dekonjestanlar: Burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olan ilaçlardır. Ancak, uzun süreli kullanım bağımlılığa yol açabilir.

B. Alerji Aşıları (İmmünoterapi)

İmmünoterapi, köpek alerjisinin uzun vadeli tedavisidir. Bu tedavi, vücudun alerjenlere karşı tolerans geliştirmesine yardımcı olur. Aşılar, köpek tüyü veya idrar özü gibi küçük alerjen dozlarını içerir. Bu dozlar zamanla kademeli olarak artırılır.

İmmünoterapi genellikle birkaç yıl boyunca verilir. Tedavinin başarısı kişiden kişiye değişir, ancak çoğu kişi semptomlarda önemli bir azalma yaşar.

Diğer Tedavi Seçenekleri

Semptomları giderme ve immünoterapiye ek olarak, aşağıdakiler de köpek alerjilerini tedavi etmenin yollarıdır:

Köpeklerden Kaçınma: Alerjenlerden kaçınmak, semptomların önlenmesinin en etkili yoludur. Evinizden veya çevrenizden köpekleri uzak tutun.

Alerjenlerden kaçınmak, semptomların önlenmesinin en etkili yoludur. Evinizden veya çevrenizden köpekleri uzak tutun. HEPA Filtreleri: Bu filtreler, havadaki alerjenleri gidermek için kullanılabilir.

Bu filtreler, havadaki alerjenleri gidermek için kullanılabilir. Alerji Kapakları: Yastık ve yatak örtüleri gibi yatak takımları, alerjenleri tutmak için özel olarak tasarlanmış kapaklarla korunabilir.

Yastık ve yatak örtüleri gibi yatak takımları, alerjenleri tutmak için özel olarak tasarlanmış kapaklarla korunabilir. Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek: Yeterli uyku almak, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Köpek Alerjisiyle Yaşamak

Köpek alerjisi olan kişiler, uygun tedavi ve önleyici tedbirlerle semptomları yönetebilir ve alerjilerin günlük yaşamlarına etkisini en aza indirebilirler. Alerjiniz varsa, bir alerji uzmanına danışmak ve sizin için en iyi tedavi seçeneklerini belirlemek önemlidir.

Önemli Not: Bu bilgiler tıbbi tavsiye yerine geçmez. Köpek alerjisinin teşhisi ve tedavisi için her zaman bir sağlık uzmanına danışın.

VI. Perro Alerjileri ve Astım

Köpek alerjileri, yaygın bir sağlık sorunudur ve astım ataklarına yol açabilir. Bu makale, köpek alerjileri ile astım arasındaki bağlantıyı ve astım hastalarında köpek alerjilerinin yönetilmesini inceleyecektir.

A. Köpek Alerjilerinin Astıma Yol Açabileceği İlişkisi

Köpek alerjileri, köpeğin tüyü, tükürüğü ve idrarında bulunan alerjenlere karşı vücudun aşırı tepki vermesiyle oluşur. Bu alerjenler solunduğunda veya cilde temas ettiğinde, vücut histamin ve diğer iltihap aracıları salgılar. Bu iltihap, gözlerde kaşıntı, sulanma, burun akıntısı ve tıkanıklığı gibi alerjik reaksiyonlara neden olur.

Astım, solunum yollarının daralması ve iltihaplanmasıyla karakterize bir akciğer hastalığıdır. Bu daralma ve iltihap, hırıltı, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlara yol açar. Köpek alerjileri, astım hastalarında solunum yollarındaki iltihabı artırarak astım ataklarını tetikleyebilir.

Çalışmalar, köpek alerjisine sahip astım hastalarının, olmayanlara göre daha şiddetli astım semptomları ve daha sık astım atakları yaşadığını göstermiştir. Köpek alerjilerinin astımda bir risk faktörü olduğu ve astım yönetiminde önemli bir husus olduğu açıktır.

B. Astım Hastalarında Köpek Alerjilerinin Yönetimi

Astım hastaları için köpek alerjilerini yönetmek, astım semptomlarını kontrol etmek ve atakları önlemek açısından hayati önem taşır. Bu yönetim şunları içerebilir:

Köpeklerden Uzak Durmak: Astım hastaları için köpeklerden uzak durmak, köpek alerjilerinden kaçınmanın en etkili yoludur. Evde veya yakın çevrede köpek bulundurulmaması önerilir.

Mekanları Temiz Tutmak: Köpek alerjenleri, uzun süre havada asılı kalabilir. Astım hastalarının, evlerini ve arabalarını düzenli olarak temizlemesi ve vakumlaması gerekir. Ayrıca, yatak takımlarını ve perdeleri sık sık yıkamaları önemlidir.

Alerji İlaçları Kullanmak: Antihistaminikler ve steroid burun spreyleri gibi alerji ilaçları, köpek alerjilerinin semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu ilaçlar, iltihabı ve alerjik reaksiyonları bloke eder.

İmmünoterapi Düşünmek: İmmünoterapi, vücudun köpek alerjenlerine karşı tolerans geliştirmesine yardımcı olan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, küçük miktarlarda köpek alerjenlerinin düzenli olarak enjekte edilmesini içerir. Zamanla, vücudun alerjenlere tepkisi azalır ve alerjik reaksiyonların şiddeti azalır.

Astım Eylem Planı Oluşturmak: Astım hastaları, köpek alerjisine maruz kalmaları durumunda takip etmeleri gereken bir astım eylem planına sahip olmalıdır. Bu plan, ilaçları nasıl kullanacakları, ne zaman doktora başvuracakları ve bir astım atağı sırasında ne yapacakları gibi bilgileri içerir.

Sonuç

Köpek alerjileri, astım hastalarında astım ataklarına yol açabilecek önemli bir risk faktörüdür. Köpeklerden uzak durmak, mekanları temiz tutmak, alerji ilaçları kullanmak, immünoterapiyi düşünmek ve bir astım eylem planı oluşturmak, köpek alerjilerini yönetmek ve astım semptomlarını kontrol etmek için hayati önem taşır. Astım hastaları, köpek alerjileriyle ilgili endişelerini doktorlarıyla tartışmalı ve astım yönetim planlarına uygun bir şekilde hareket etmelidirler. Böylelikle, köpek alerjilerinin astım üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilir ve sağlıklı, astım semptomlarından arınmış bir yaşam sürebilirler.

VII. Diğer Hususlar

Köpek alerjileriyle ilgili olarak dikkate alınması gereken birkaç ek husus vardır:

A. Hipoalerjenik Köpek Irkları

Hipoalerjenik köpek ırkları olarak kabul edilen bazı köpek ırkları vardır, yani alerjik reaksiyonlara neden olma olasılıkları daha düşüktür. Bu ırklar genellikle daha az tüy döker ve daha az tükrük üretir. Popüler hipoalerjenik köpek ırkları şunları içerir:

Poodle

Bichon Frise

Malta Terrier

Shih Tzu

Havanese

Bununla birlikte, “hipoalerjenik” teriminin kesin olmadığını unutmamak önemlidir. Hiçbir köpek türü %100 hipoalerjenik değildir ve bazı bireyler hipoalerjenik ırklara bile tepki verebilir.

B. Köpek Alerjilerinin Psikolojik Etkileri

Köpek alerjileri sadece fiziksel belirtilere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda duygusal ve psikolojik sıkıntıya da neden olabilir. Bazı kişiler köpek alerjileri nedeniyle depresyon, kaygı ve izolasyon gibi sorunlar yaşayabilirler.

Köpek alerjilerinin psikolojik etkileri, köpeklere olan sevgi ve köpek sahiplerinin topluluğuna duyulan özlemden kaynaklanabilir. Alerjileri olan kişiler, köpeklerle etkileşime giremediklerinde kayıp hissedebilirler.

Köpek alerjilerinin psikolojik etkileriyle başa çıkmak için aşağıdaki stratejiler yararlı olabilir:

Köpek alerjisi olan başkalarıyla bağlantı kurun.

Yerel hayvan barınağını veya kurtarma grubunu gönüllü olarak destekleyin.

Köpek olmayan evcil hayvanları sahiplenin.

Köpek alerjilerini yönetmek için bir terapist veya danışmanla konuşun.

Köpek alerjileri yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilecek zor bir durum olabilir. Ancak doğru tedavi ve stratejilerle alerjilerini yönetmek mümkündür ve bu da kişilerin köpekler ve onların sağladığı neşeyle dolu bir yaşam sürmelerine olanak tanıyabilir.

VIII. Sonuç

Giriş

Köpek alerjileri, günümüzde yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve dünya nüfusunun yaklaşık %10’unu etkiler. Alerjiler, bağışıklık sisteminin belirli proteinleri zararlı olarak algıladığı ve bunlara saldırdığı tepkilerdir. Köpeklerde bulunan alerjenler genellikle tükürük, idrar, dışkı ve cilt pullarında bulunur.

Köpek Alerjisi Belirtileri

Köpek alerjisi belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte en yaygın olanları şunlardır:

Burun akıntısı ve kaşıntısı

Hapşırma

Göz nezlesi

Boğaz kaşıntısı

Hırıltı

Öksürük

Nefes darlığı

Deri döküntüleri

Egzama

Alerji Teşhisi

Köpek alerjisi teşhisi, genellikle bir dizi test içerir:

Deri prick testi: Cilt yüzeyine köpek alerjenleri enjekte edilir ve bir reaksiyon olup olmadığı gözlemlenir.

Cilt yüzeyine köpek alerjenleri enjekte edilir ve bir reaksiyon olup olmadığı gözlemlenir. Kan testi: Kan, köpek alerjenlerine karşı antikorlar açısından test edilir.

Kan, köpek alerjenlerine karşı antikorlar açısından test edilir. Alerjik challenged: Hasta, kontrollü bir ortamda köpek alerjenlerine maruz bırakılır ve belirtiler izlenir.

Alerji Yönetimi

Köpek alerjilerinin yönetimi, alerjenlerden kaçınma, ilaç kullanımı ve immünoterapi dahil olmak üzere çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir.

Alerjenlerden Kaçınma:

Evcil hayvanlardan tamamen kaçınmak

Evleri köpek alerjenlerinden arındırmak (temizlik, havalandırma, HEPA filtreleri)

Ev dışındayken köpek bulunan alanlardan uzak durmak

İlaç Tedavisi:

Antihistaminikler: Kaşıntı, akıntı ve hapşırma gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olur.

Kaşıntı, akıntı ve hapşırma gibi belirtileri hafifletmeye yardımcı olur. Kortikosteroidler: Enflamasyonu azaltmak için burun spreyleri veya inhalerler şeklinde kullanılır.

Enflamasyonu azaltmak için burun spreyleri veya inhalerler şeklinde kullanılır. Montölökotrien modifiye ediciler: Hava yollarındaki iltihabı bloke eder ve hırıltıyı azaltır.

İmmünoterapi:

Alerjen immünoterapisi (AIT), alerjilerin zaman içinde azaltılmasına yardımcı olabilecek uzun vadeli bir tedavidir. Bu tedavi, hastaya alerjenlerine karşı düzenli olarak artan dozlarda enjeksiyon veya dil altı damlaları uygulamaktan oluşur.

Çok Disiplinli Yaklaşım:

Köpek alerjilerinin etkili bir şekilde yönetimi, bir alerji uzmanı, veteriner ve aile hekiminin birlikte çalıştığı çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Bu ekip, hastanın özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmeye yardımcı olabilir.

Sonuç

Köpek alerjileri, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilecek yaygın bir sağlık sorunudur. Alerjilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve çok disiplinli bir yönetim yaklaşımı, hastaların semptomlarını yönetmelerine, yaşam kalitelerini iyileştirmelerine ve gelecekteki sağlık komplikasyonlarını azaltmalarına yardımcı olabilir.